Назван фрукт, который помогает защитить легкие в холода

В холодное время года важно внимательно относиться к своему рациону и включать продукты, которые поддерживают иммунитет и дыхательную систему. Диетолог Людмила Денисенко в беседе с KP.RU напомнила, что простые яблоки могут стать настоящей защитой для легких.
— В простудных период яблоки просто необходимы: ученые выяснили, что у тех, кто регулярно ест яблоки (не меньше одного в день), шанс заболеть респираторными заболеваниями ниже, а легкие функционируют лучше, — объяснила Денисенко.
По словам специалиста, яблоки помогают защитить дыхательные пути от воздействия табачного дыма и загрязненного воздуха. Они особенно полезны в период простуд и повышенной вирусной активности.
— Самые полезные фрукты — те, что созревают в родных широтах. И которые можно съесть прямо с ветки. Именно в них содержатся минеральные вещества и витамины в самых оптимальных для нас сочетаниях, — поделилась диетолог.
Эксперт посоветовала отдавать предпочтение яблокам местного урожая без воскового покрытия и химической обработки. Именно такие плоды приносят максимальную пользу организму.