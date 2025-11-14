Новосибирская область предложила взносы на ОМС для неработающих

Тогда председатель Совета Федерации предложила обязать длительно безработных россиян ежегодно платить 45 тысяч рублей за ОМС, подчеркнув, что расходы на их медобслуживание фактически несут работающие граждане. По ее мнению, взрослые и трудоспособные люди, которые долго не трудоустраиваются, либо заняты в теневом секторе, либо не стремятся искать работу. Матвиенко также напомнила, что бюджет уже несет большую нагрузку, финансируя поддержку пенсионеров, инвалидов и детей.