Новосибирская область предложила взносы на ОМС для неработающих

Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Новосибирской области.
Инициативу уже поддержали региональные депутаты и чиновники, отметив ее экономическую и социальную обоснованность. Они повторили аргументы, которые в октябре на бюджетных слушаниях приводила Валентина Матвиенко.
Тогда председатель Совета Федерации предложила обязать длительно безработных россиян ежегодно платить 45 тысяч рублей за ОМС, подчеркнув, что расходы на их медобслуживание фактически несут работающие граждане. По ее мнению, взрослые и трудоспособные люди, которые долго не трудоустраиваются, либо заняты в теневом секторе, либо не стремятся искать работу. Матвиенко также напомнила, что бюджет уже несет большую нагрузку, финансируя поддержку пенсионеров, инвалидов и детей.
Председатель комитета по социальной политике Заксобрания области Игорь Гришунин уточнил, что нововведение коснется только трудоспособных граждан без официальной занятости. Он отметил, что мера может подтолкнуть людей к легализации доходов и сократить масштабы теневой экономики.
Министр финансов региона Виталий Голубенко подчеркнул экономическую сторону вопроса: ежегодное финансирование медстрахования полутора миллионов незанятых обходится областному бюджету в 3,5 миллиарда рублей. Он также указал на необходимость индивидуального подхода — среди незанятых около 200 тысяч человек сознательно избегают официального трудоустройства, и финансовая нагрузка должна распределяться с учетом особенностей каждой группы.
Тем временем большинство новосибирцев встретили инициативу негативно. Люди задаются вопросом, как быть тем, кто временно оказался в трудной жизненной ситуации, борется с болезнью или вынужден ухаживать за родственниками.