В автосервисе объяснили, как снизить расход топлива в холода

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Зимой расход топлива всегда растет на 10−25 %, и это объяснимо. Однако есть способы если не полностью избавиться от этого перерасхода, то существенно его снизить, рассказал агентству «Прайм» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.
По его словам, главный виновник повышенного расхода — прогрев двигателя.
«Каждый автозапуск с сигнализации — это 5−10 минут холостого сгорания топлива. Добавляем к этому мощные потребители электроэнергии: печку, обогрев стекол, сидений и зеркал. Генератор увеличивает нагрузку на коленчатый вал, а значит, мотору приходится сжигать больше топлива даже при стоянке», — рассказал он.
Достаточно всего 3−5 минут, а для автоматического ночного прогрева печку стоит оставить на минимуме. Кроме того, зимой лучше перейти на синтетическое масло самой малой вязкости 0W 30, если это разрешено производителем. Оно снижает механические потери.
Родионов советует поддерживать давление в шинах, следить за термостатом и кислородным датчиком, а также перед движением очищать колесные арки от снега, чтобы снизить сопротивление. Все это в совокупности даст существенную экономию на бензине.