В автосервисе объяснили, как снизить расход топлива в холода

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Зимой расход топлива всегда растет на 10−25 %, и это объяснимо. Однако есть способы если не полностью избавиться от этого перерасхода, то существенно его снизить, рассказал агентству «Прайм» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.