Сборная Бельгии по футболу прилетела в Астану

Сборная Бельгии по футболу прилетела в столицу Казахстана — завтра, 15 ноября, она встретится на поле со сборной Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный аэропорт.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в пресс-службе авиагавани, сегодня в аэропорту Астаны встретили сборную, которая уже 15 ноября выйдет на матч против команды Казахстана. Пресс-служба аэропорта поделилась также видео с футболистами. «Желаем яркой игры и красивого футбола!» — подписал ролик аэропорт Астаны.