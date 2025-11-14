России грозит новая реформа ОСАГО: что изменится для водителей

По данным статистики, на сегодняшний день лишь 5% страховых случаев по ОСАГО заканчиваются ремонтом, в то время как ранее, до начала кризиса, этот показатель достигал 15%. При этом, несмотря на общее снижение количества претензий к страховщикам, растет число жалоб на качество восстановления автомобилей.