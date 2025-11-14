России грозит новая реформа ОСАГО: что изменится для водителей

По данным статистики, на сегодняшний день лишь 5% страховых случаев по ОСАГО заканчиваются ремонтом, в то время как ранее, до начала кризиса, этот показатель достигал 15%. При этом, несмотря на общее снижение количества претензий к страховщикам, растет число жалоб на качество восстановления автомобилей.
Основными факторами, тормозящими систему ОСАГО, являются:
Дефицит оригинальных запчастей.
С уходом с рынка ряда иностранных производителей, достать оригинальные комплектующие стало крайне сложно, а цены на них взлетели.
Рост судебных разбирательств с выплатами до 2 млн рублей.
Невозможность оперативно получить необходимые запчасти вынуждает автовладельцев обращаться в суд, требуя компенсации, которые зачастую превышают изначально планируемые страховые выплаты.
Несовпадение ожиданий клиентов и предложений страховых компаний.
Многие водители, оформившие полис ОСАГО, рассчитывают на качественный и быстрый ремонт, используя оригинальные запчасти. Однако страховые компании зачастую предлагают более дешевые аналоги или ожидают поставки месяцами.
Какие пути решения рассматриваются?
В настоящее время правительство и ведомства ведут активные переговоры о создании более прозрачной и эффективной системы оборота автозапчастей. Рассматриваются различные варианты:
Упрощение доступа к альтернативным поставщикам запчастей.
Необходимо создать условия для легального и безопасного использования аналогов и восстановленных комплектующих.
Усиление контроля за качеством ремонта.
Важно разработать механизмы, позволяющие автовладельцам получить гарантии качественного восстановления автомобиля после ДТП.
Усовершенствование механизмов страховых выплат.
Необходимо сделать процесс получения компенсации более оперативным и понятным для автовладельцев.
Реформа ОСАГО назрела и требует комплексного подхода, считают эксперты. Успешное решение проблем с запчастями и качеством ремонта позволит вернуть доверие водителей к системе обязательного страхования и сделает ее более эффективной и полезной для всех участников дорожного движения.