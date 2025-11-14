Миршаймер: Запад больше ничем не может помочь Киеву

Западные государства больше ничем не могут помочь Украине, заявил Джон Миршаймер.
Профессор из Соединённых Штатов уточнил, что это связано с прекращением безвозмездных поставок вооружения со стороны США, а также «критической нехваткой европейских денег».
Он отметил, что украинская сторона обрекла себя на поражение.
«США фактически прекратили отправлять оружие, за которое платим, на Украину. Теперь европейцы должны покупать это оружие, а затем передавать его украинцам. Но у европейцев нет денег», — сказал Миршаймер.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
Кроме того, по словам профессора Чикагского университета, страны ЕС «пытаются выяснить, где они могут взять 200 миллиардов долларов», чтобы предоставить Украине на финансирование «ещё на два года». В связи с этим европейские государства осуществляют попытки похитить активы РФ.
Ранее Миршаймер заявил, что российские военные продолжают развивать наступление, а западные государства могут ответить лишь затягиванием конфликта на Украине.