Кроме того, по словам профессора Чикагского университета, страны ЕС «пытаются выяснить, где они могут взять 200 миллиардов долларов», чтобы предоставить Украине на финансирование «ещё на два года». В связи с этим европейские государства осуществляют попытки похитить активы РФ.