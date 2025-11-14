Льготы для новосибирских студентов переехали в MAX

По словам замминистра, ключевым преимуществом сервиса является скорость и удобство. Цифровой ID позволяет человеку за несколько секунд подтвердить свою личность для получения льгот без каких-либо бумажных носителей — достаточно QR-кода. Это удобно как для граждан, так и для сотрудников учреждений. Например, в зоопарке кассир мгновенно проверяет статус гостя просто отсканировав код из приложения.