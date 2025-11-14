Льготы для новосибирских студентов переехали в MAX

По информации заместителя министра цифрового развития региона Антона Лошакова, для доступа к сервису требуется наличие подтвержденной учетной записи на Госуслугах и цифрового ID в приложении MAX. Настройка цифрового идентификатора возможна при помощи биометрического загранпаспорта или водительского удостоверения и подтвержденной биометрии, статус которой можно проверить в личном кабинете на портале Госуслуг.
«В отличие от других мессенджеров, MAX, кроме общения, имеет дополнительные возможности и функции, которые постоянно расширяются. Один из набирающих все большую популярность сервисов — цифровой ID или так называемый цифровой паспорт гражданина», — рассказал Антон Лошаков.
По словам замминистра, ключевым преимуществом сервиса является скорость и удобство. Цифровой ID позволяет человеку за несколько секунд подтвердить свою личность для получения льгот без каких-либо бумажных носителей — достаточно QR-кода. Это удобно как для граждан, так и для сотрудников учреждений. Например, в зоопарке кассир мгновенно проверяет статус гостя просто отсканировав код из приложения.
Новый цифровой инструмент уже оценили многодетные семьи и студенты ряда вузов. При этом университеты не ограничиваются использованием ID, а создают в мессенджере целую экосистему. Так, по информации руководства СибГУТИ, в ближайшее время в MAX появится сервис с расписанием для студентов и преподавателей.