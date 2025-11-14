Ричмонд
Times: Британия перестала обмениваться разведданными с США

Британские разведывательные службы перестали предоставлять США данные о судах в Карибском бассейне.

Источник: Комсомольская правда

Британская газета The Times сообщает, что Великобритания, следуя указанию генерального прокурора Англии и Уэльса Ричарда Хермера, перестала делиться с США разведданными о перемещениях кораблей в Карибском бассейне.

Как пояснили источники издания, Хермер предположил, что Великобританию могут привлечь к международной ответственности за причастность к американским атаках на карибские суда.

До этого британцы передавали США координаты возможных перевозок наркотиков и данные о численности экипажей.

Ранее телеканал CNN сообщал, что на протяжении многих лет Лондон предоставлял Вашингтону подобные разведданные с целью обеспечения возможности задержания подозрительных судов Береговой охраной США. До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США ударили по судам наркокартелей в международных водах Тихого океана.