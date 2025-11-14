80-летняя автоледи из Шымкента стала звездой соцсетей

Пользователей восхитили энергия и внешний вид автоледи. «Вот бы всем нам так красиво стареть!» — гласит большинство комментариев под постом.
Журналистам телеканала удалось встретиться с героиней ролика. Оказалось, Фатиме Нургалиевне 80 лет, но она по-прежнему ведет активный образ жизни, самостоятельно управляет автомобилем и с улыбкой говорит, что движение — это ее секрет молодости. Примечательно, что впервые за руль она села лишь в 64 года.
Сегодня она передвигается не только по городу, но и выезжает в дальние районы. Если хотя бы день не выедет на дорогу, то чувствует себя не в своей тарелке. «Муж рядом сидел, подсказывал, где ошибаюсь, вот так и научилась. Теперь езжу спокойно, 12 лет уже за рулём», — признается казахстанка.
Фатима Нургалиевна внимательно следит за состоянием своего автомобиля, регулярно посещает автосервис. У нее есть проверенные мастера, которым она доверяет. «Хоть моя машина и не новая, она никогда не ломалась на дороге. Когда машина начинает барахлить, я сразу чувствую. Опытный водитель это понимает. Сразу еду к своим ребятам — Бекжану или Куанышу. Они всё чинят», — делится женщина.
По словам специалистов, с каждым годом всё больше женщин старшего возраста проявляют интерес к вождению. Главное не возраст, а желание и уверенность в себе. «Чтобы водить машину, женщине нужны смелость и интерес. Надо захотеть, прийти к специалистам, получить знания. Тогда всё получится», — считает инструктор по вождению Алия Аскеркызы.