Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

80-летняя автоледи из Шымкента стала звездой соцсетей

80-летняя жительница Шымкента Фатима Нургалиевна восхитила казахстанцев, когда видео с ней за рулем разлетелось по соцсетям, передает Otyrar.

Источник: Nur.kz

Пользователей восхитили энергия и внешний вид автоледи. «Вот бы всем нам так красиво стареть!» — гласит большинство комментариев под постом.

Журналистам телеканала удалось встретиться с героиней ролика. Оказалось, Фатиме Нургалиевне 80 лет, но она по-прежнему ведет активный образ жизни, самостоятельно управляет автомобилем и с улыбкой говорит, что движение — это ее секрет молодости. Примечательно, что впервые за руль она села лишь в 64 года.

Сегодня она передвигается не только по городу, но и выезжает в дальние районы. Если хотя бы день не выедет на дорогу, то чувствует себя не в своей тарелке. «Муж рядом сидел, подсказывал, где ошибаюсь, вот так и научилась. Теперь езжу спокойно, 12 лет уже за рулём», — признается казахстанка.

Фатима Нургалиевна внимательно следит за состоянием своего автомобиля, регулярно посещает автосервис. У нее есть проверенные мастера, которым она доверяет. «Хоть моя машина и не новая, она никогда не ломалась на дороге. Когда машина начинает барахлить, я сразу чувствую. Опытный водитель это понимает. Сразу еду к своим ребятам — Бекжану или Куанышу. Они всё чинят», — делится женщина.

По словам специалистов, с каждым годом всё больше женщин старшего возраста проявляют интерес к вождению. Главное не возраст, а желание и уверенность в себе. «Чтобы водить машину, женщине нужны смелость и интерес. Надо захотеть, прийти к специалистам, получить знания. Тогда всё получится», — считает инструктор по вождению Алия Аскеркызы.