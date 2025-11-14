Взяли в тайгу 600 тысяч рублей: что удалось выяснить про таинственную пропажу Усольцевых

Поисковые работы продолжаются, и следователи тщательно изучают финансовые операции, предшествовавшие исчезновению семьи. Опрашиваются родственники, друзья и знакомые Усольцевых, чтобы установить возможные мотивы и обстоятельства, связанные с обнаруженной суммой денег. Важность этого открытия подчеркивает необходимость расширения поисковой зоны и привлечения дополнительных сил для более тщательного обследования местности. Дело Усольцевых остается одним из приоритетных для правоохранительных органов, и каждый новый факт, будь то находка денег или любая другая зацепка, может приблизить к разгадке этой таинственной истории.