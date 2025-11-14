Содержание крокодила в «Обнинск ТВ» не отвечает требованиям, заявил биолог

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров заявил РИА Новости, что крокодилу, живущему в офисе «Обнинск ТВ», могут грозить серьезные проблемы со здоровьем, так как содержание рептилий в офисах, по мнению ученого, им не подходят, несмотря на то, что ранее в медиахолдинге назвали условия содержания крокодила хорошими и пообещали, что последуют советам, если при проверке будут выявлены недостатки.
«Крокодилы в неволе должны жить в подходящих акватеррариумах. Варианты проживания крокодилов в квартирах, офисах, в небольших ваннах не подходят. И все это очень опасно и вредно для крокодилов. Если это не прямая гибель, то это как минимум больное животное. Здесь крайне важно соблюдать определенные условия для содержания в неволе», — сказал Федоров.
Ранее сотрудница «Обнинск ТВ» опубликовала в личном канале фото и видео с крокодилом по имени Глафира. Судя по кадрам, рептилия живет в холдинге и содержится в бетонном мини-бассейне, сверху накрытом решеткой. Пользователи сочли эти условия ненадлежащими, по их мнению, для животного там мало места, к тому же нет ультрафиолетовых ламп и фильтров. Позднее женщина удалила пост.
Гендиректор медиахолдинга «Обнинск ТВ» в Калужской области Альберт Айрапетян подтвердил РИА Новости, что в стенах холдинга более 20 лет живет крокодил по имени Глафира, заверив, что животное ни на что не жалуется. Он назвал условия содержания хорошими и отметил, что если по жалобам читателей в холдинг придет проверка и укажет на недостатки, то сотрудники холдинга готовы последовать советам и изменить условия содержания животного. Он также заверил, что опубликовавшая информацию о крокодиле сотрудница не будет наказана.
Прокуратура Калужской области в среду направила в Росприроднадзор поручение о проведении проверки условий содержания крокодила.
Федоров пояснил, что минимальная длина акватеррариума для такой рептилии должна составлять три длины тела, а ширина — две.
«Глубина должна быть такая, как если крокодила мы поставим в вертикальное положение, потому что они любят нырять и для них очень полезно совершать определенные движения в воде», — добавил учёный.
Также эколог отметил, что температура поверхности «земли», где находится рептилия, должна быть в районе 30 градусов, а температура воды около 25 градусов.
«Если крокодил будет на суше находиться на какой-то бетонной плите, как в том случае, и эта плита будет охлаждаться ниже 25 градусов, то у крокодила сильно замедляется обмен веществ, пищеварения, соответственно, пропадает аппетит. Это такой определенный постоянный стресс для животного», — сказал Федоров.
Он отметил, что в современных акватеррариумах для содержания крокодилов должны быть определенные лампы, которые производят ультрафиолет.
«У этого конкретного крокодила в условиях содержания нет ламп искусственного света, повторяющих солнечный диапазон и которые включены 10−12 часов в сутки. Это тоже нарушение функционирования организма крокодила, ослабленные кожные покровы, и все это накладывает отпечаток на его внешний вид», — сказал учёный.
Кроме того, эколог предположил, что рептилия не получает правильного питания.
«Крокодил как хищник должен есть не просто мясо говядины, он должен ещё и потреблять живую пищу. Крокодилов при надлежащем содержании кормят живой рыбой, живыми крысами, птицами и периодически разбавляют лягушками, морепродуктами для того, чтобы было полноценное питание в части витаминных и минеральных добавок… Соответственно, условия содержания, которые я увидел на фотографиях, абсолютно не отвечают базовым требованиям», — пояснил Федоров.