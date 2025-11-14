«За Кириллова!»: ВС РФ отправили на фронт огнеметные системы «Солнцепек»

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек», получившие модернизированный комплекс защиты от беспилотных летательных аппаратов, поступили в российские войска. Одна из машин с надписью «За Кириллова!», попала на видео, опубликованное в среду, 13 ноября, военным корреспондентом Евгением Поддубным.
Поддубный сообщил, что новая партия ТОС была передана в войска с учетом боевого опыта. Он также отметил, что концерн «Уралвагонзавод» завершает испытания современной версии ТОС, которая будет обладать увеличенной дальностью стрельбы, улучшенной точностью и более высоким уровнем автоматизации.
— Хорошие вести в День войск РХБЗ. Всех причастных с праздником, — написал Поддубный в своем Telegram-канале.
13 ноября стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» поставил в российские войска партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» с новой защитой. Техника прошла испытания, подтвердив надежность и соответствие требованиям.
