Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«За Кириллова!»: ВС РФ отправили на фронт огнеметные системы «Солнцепек»

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек», получившие модернизированный комплекс защиты от беспилотных летательных аппаратов, поступили в российские войска. Одна из машин с надписью «За Кириллова!», попала на видео, опубликованное в среду, 13 ноября, военным корреспондентом Евгением Поддубным.

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек», получившие модернизированный комплекс защиты от беспилотных летательных аппаратов, поступили в российские войска. Одна из машин с надписью «За Кириллова!», попала на видео, опубликованное в среду, 13 ноября, военным корреспондентом Евгением Поддубным.

Поддубный сообщил, что новая партия ТОС была передана в войска с учетом боевого опыта. Он также отметил, что концерн «Уралвагонзавод» завершает испытания современной версии ТОС, которая будет обладать увеличенной дальностью стрельбы, улучшенной точностью и более высоким уровнем автоматизации.

— Хорошие вести в День войск РХБЗ. Всех причастных с праздником, — написал Поддубный в своем Telegram-канале.

13 ноября стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» поставил в российские войска партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» с новой защитой. Техника прошла испытания, подтвердив надежность и соответствие требованиям.

21 октября российские военные начали применять новый тяжеловесный беспилотник «Воган», сообщил старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Круглый».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше