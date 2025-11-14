В Пермском крае из-за антисанитарии закрыли еще одно кафе

Работу учреждения приостановили на месяц (архивное фото).
На территории Прикамья в поселке Яйва на месяц приостановлена работа местного кафе. Владелец допустил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, указано в решении Александровского горсуда.
«Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении вменяемого ему административного правонарушения. Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг общественного питания в кафе поселка Яйва на срок 30 суток», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Проверку провели в конце октября. В ходе слушаний владелец заведения свою вину признал. Он заявил, что уже предпринимает необходимые меры для устранения выявленных нарушений.
URA.RU уже рассказывало про аналогичные инциденты в регионе. Так, ранее по решению суда была закрыта пермская кофейня Coffee King из-за нарушений санитарных правил и норм. До этого была приостановлена работа киоска «Шаурма» из-за угрозы санитарной безопасности. В работе еще одного заведения на трассе Пермь — Чусовой выявили нарушения, связанные с использованием некачественной воды для приготовления пищи.