В Пермском крае из-за антисанитарии закрыли еще одно кафе

URA.RU уже рассказывало про аналогичные инциденты в регионе. Так, ранее по решению суда была закрыта пермская кофейня Coffee King из-за нарушений санитарных правил и норм. До этого была приостановлена работа киоска «Шаурма» из-за угрозы санитарной безопасности. В работе еще одного заведения на трассе Пермь — Чусовой выявили нарушения, связанные с использованием некачественной воды для приготовления пищи.