Врач рассказала, кому нельзя есть кумкват

Сам кумкват, по словам врача, обладает противомикробным и общеукрепляющим действием, богат витамином C, эфирными маслами и пектинами. В кожуре цитруса содержатся флавоноиды, которые оказывают антиоксидантный эффект, добавила Пехотина.