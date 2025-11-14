В Иркутске открыли памятный знак Борису Лебединскому

В сквере Лебединского на улице Карла Маркса в Иркутске установили информационный пюпитр, посвященный художнику Борису Лебединскому. В торжественной церемонии участвовали представители администрации, городской думы, художники, студенты и родственники мастера.
— Сквер есть, но мало кто знает его название. Этот памятный знак поможет иркутянам и гостям города узнать о нашем знаменитом земляке и идентифицировать пространство как сквер Лебединского, — поделился внук художника Александр Киселев.
Борис Лебединский (1891−1972) — выдающийся сибирский живописец и график, один из основателей художественной школы Иркутска. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и других известных коллекциях.
