В РЖД рассказали о развлечениях в поезде Деда Мороза

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Набор развлечений в поезде Деда Мороза и возле него зависит от времени стоянки в каждом городе: до двух часов — праздничная программа возле состава, более трех часов — посещение состава, кукольный спектакль и др., сообщили РИА Новости в РЖД.
Поезд в этом сезоне стартует 19 ноября из Владивостока, сделает остановки с праздничной программой в 70 городах и вернется на родину главного новогоднего волшебника в Великий Устюг 11 января 2026 года. Маршрут состава опубликован на сайтах РЖД и проекта.
«Программа поезда Деда Мороза в конкретном городе зависит от типа стоянки поезда: менее двух часов (отмечены на карте голубым цветом) и более трех часов (отмечены красным цветом)», — рассказали в РЖД, от чего зависит набор развлечений.
Если стоянка поезда менее двух часов, для посетителей вокзала организуется бесплатная анимационная программа с участием артистов и Деда Мороза, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки.
«Посетить поезд или приобрести билет на специальную программу в данном случае не представляется возможным, так как она в таких населенных пунктах недоступна», — пояснили в компании.
Если стоянка поезда более трех часов, посетителей вокзала также ждет бесплатная детская анимационная программа, после окончания которой можно бесплатно посетить вагон Снежной королевы с ее тронным залом, вагон-лавку, отправить письмо или открытку Деду Морозу, а также сфотографироваться в новогоднем фото-купе (стоимость его посещения 300 рублей) и побывать в вагоне-ресторане.
«Проход в эти вагоны осуществляется в порядке живой очереди», — отметили в компании.
По заранее приобретенным билетам дети могут посетить два вида программы. Первое — это участие в квесте в вагоне «Сказочная деревня», общение с Дедом Морозом и Снегурочкой в вагоне-резиденции, получение сладкого подарка и чаепитие в вагоне-буфете «Бабушки Зимы». Второе — кукольный спектакль «Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы», по окончании которого детям вручается сладкий подарок.
Впервые Поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти 2 миллиона человек.