Мошенники стали выманивать данные у школьников под видом врачей

«Кибермошенники под видом школьного медика сегодня выманили код у подростка из нижегородской школы», — написал Никонов. По его словам, преступники напрямую связались с одним из учеников, представились работником медкабинета и под благовидным предлогом убедили подростка сообщить им секретный код.