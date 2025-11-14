В ЯНАО резко потеплеет

Температура воздуха может подняться в ЯНАО до +2.
В ЯНАО в пятницу и выходные — 14, 15 и 16 ноября — температура воздуха будет от −16 до +2 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами снег. Об этом сообщили синоптики Gismeteo.
«14 ноября: облачно, снег. Ветер 5−6 метров в секунду ночью, 7−10 — днем. Температура ночью от −27 до −12 градусов, днем от −23 до −8. 15 ноября: облачно, временами осадки. Ветер 8−11 метров в секунду ночью, 6−9 — днем. Температура ночью от −16 до −5 градусов, днем от +1 до +2. 16 ноября: переменная облачность, временами снег. Ветер 2−4 метра в секунду. Температура ночью от −11 до −4 градусов, днем от −7 до −2», — рассказали синоптики.
Судя по прогнозу Gismeteo, потепление затронет все города. Самый холодный день недели будет в Новом Уренгое в субботу. Ночная температура опустится до −16 градусов, а днем резко поднимется до +2. В Салехарде, наоборот, суббота будет самой теплой: ночью будет −5, а днем +1. Самая теплая ночь недели ожидается в Муравленко в воскресенье, когда температура поднимется до 0 градусов.