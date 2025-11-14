В ЯНАО резко потеплеет

Судя по прогнозу Gismeteo, потепление затронет все города. Самый холодный день недели будет в Новом Уренгое в субботу. Ночная температура опустится до −16 градусов, а днем резко поднимется до +2. В Салехарде, наоборот, суббота будет самой теплой: ночью будет −5, а днем +1. Самая теплая ночь недели ожидается в Муравленко в воскресенье, когда температура поднимется до 0 градусов.