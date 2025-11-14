В наукограде Кольцово началась сборка оборудования большого кольца СКИФ

СКИФ — источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 гигаэлектронвольт (ГэВ). Научная установка создается в наукограде Кольцово Новосибирской области как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 гектаров, периметр основного кольца ускорителя — 476 метров. Изначально его стоимость составляла 37,1 миллиарда рублей, однако в связи с подорожанием материалов на сегодняшний день она увеличились до 47,3 миллиарда рублей. Запуск синхротрона даст ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне. Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии и энергетике. На момент запуска яркость излучения синхротрона СКИФ будет рекордной в мире.