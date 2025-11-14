Ричмонд
Вандала, оставившего рекламу наркотиков на памятнике Ленину, задержали в Приморье

В Приморском крае задержали вандала, причастного к порче памятника Ленину на площади перед Дворцом культуры угольщиков в Артёме, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональное управление МВД.

Источник: ДЕЙТА

Нарушителем, намалевавшим на постаменте памятника рекламу магазина наркотиков, оказался житель Хабаровского края 1999 года рождения. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

О появлении нелегальной рекламы на памятнике и фасадах зданий местные жители сообщили в социальных сетях, полиция начала проверку по факту нарушения общественного порядка. Дознаватель полиции возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ — вандализм. Было осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, изучены камеры видеонаблюдения.

Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства преступления. Работу полицейских следователей, а также очистку памятника взяла на контроль прокуратура.

В социальных сетях также сообщается, что запрещённые рекламные надписи с аналогичным текстом, выполненные таким же почерком и такой же краской, появились позднее и на фасадах зданий в Уссурийске. Горожане пишут, что подозрительного юношу с баллоном в руках и капюшоном на месте преступления засекли камеры видеонаблюдения.