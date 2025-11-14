Криштиану Роналду получил красную карточку в матче против Ирландии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был удален с поля во время выездного матча квалификации чемпионата мира-2026 против Ирландии. Об этом стало известно в пятницу, 14 ноября.
На 59-й минуте игры, в неигровом эпизоде, футболист отмахнулся от защитника ирландцев Дара О’Ши. Первоначально рефери показал Роналду желтую карточку, однако после просмотра видеоповтора с помощью ассистентов, решение было изменено, и игрок получил прямую красную карточку, на 61-й минуте игрока удалили с поля.
Ранее Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, станет последним в его карьере.
