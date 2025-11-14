Криштиану Роналду получил красную карточку в матче против Ирландии

12 ноября серба Деяна Станковича сняли с поста главного тренера футбольного клуба «Спартак» из-за провальных результатов в Российской премьер-лиге (РПЛ) и потери контроля над раздевалкой. Сейчас клуб занимает шестую строчку турнирной таблицы РПЛ, что не удовлетворяет его руководство. Якобы именно поэтому оно решило уволить сербского специалиста и поставить на место исполняющего обязанности Вадима Романова. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что увольнение серба было несвоевременным.