В Приморье подростки клали камни на рельсы Транссиба из любопытства

В Приморском крае транспортные полицейские выявили двух несовершеннолетних, которые накладывали камни и палки на рельсы Транссибирской магистрали в районе Дальнереченска. Ими оказались 10-летний и 11-летний мальчики из села Сальское. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Как выяснилось, дети, гуляя около железной дороги, решили из любопытства положить на рельсы крупные камни, чтобы посмотреть, что с ними произойдет под колесами поезда. Увидев, как камни действительно дробятся под составами, они испугались и убежали. Однако через несколько дней один из мальчиков повторил опасные действия, положив камни перед несколькими грузовыми поездами.
После инцидента сотрудники транспортной полиции провели профилактические беседы во всех классах местной школы, объяснив детям недопустимость подобных действий и их крайнюю опасность.
В отношении родителей подростков составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения.