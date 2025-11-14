Курганцы жалуются на платные пересдачи в автошколах

В ведомстве пояснили, что промежуточная и итоговая аттестации являются обязательной частью образовательной программы. Согласно федеральному закону «Об образовании в РФ», стоимость платных услуг, указанная в договоре, не может быть увеличена после его заключения, за исключением корректировки на уровень инфляции. Таким образом, повторное прохождение аттестации должно входить в первоначальную стоимость обучения. Департамент рекомендовал автошколам соблюдать установленные требования, чтобы избежать нарушений.