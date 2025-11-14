Роспотребнадзор начал проверку из-за хлеба с личинками в школе на Камчатке

Отмечается, что расследование началось после выявления случая острой кишечной инфекции у учеников школы. Ранее качеством питания в этом учебном заведении также заинтересовалась прокуратура. Поводом для этого послужили публикации в социальных сетях, в которых сообщалось о хлебе с личинками и насекомыми в школьной столовой.