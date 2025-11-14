Ричмонд
Роспотребнадзор начал проверку из-за хлеба с личинками в школе на Камчатке

Роспотребнадзор начал проверку в мильковской средней школе № 2 на Камчатке после сообщений о хлебе с личинками. Специалисты ведомства проводят эпидемиологическое расследование, в рамках которого отобраны пробы для лабораторного анализа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор начал проверку в мильковской средней школе № 2 на Камчатке после сообщений о хлебе с личинками. Специалисты ведомства проводят эпидемиологическое расследование, в рамках которого отобраны пробы для лабораторного анализа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В отношении поставщика хлеба и хлебобулочных изделий в КГОБУ “Мильковская средняя общеобразовательная школа № 2” организовано эпидемиологическое расследование причин возникновения инфекционного заболевания. В ходе его проведения отобраны образцы пищевой продукции, воды, смывы с объектов внешней среды для лабораторных исследований», — говорится на сайте Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Отмечается, что расследование началось после выявления случая острой кишечной инфекции у учеников школы. Ранее качеством питания в этом учебном заведении также заинтересовалась прокуратура. Поводом для этого послужили публикации в социальных сетях, в которых сообщалось о хлебе с личинками и насекомыми в школьной столовой.

Ранее телеканал RT сообщал, что в Москве шесть взрослых из одной семьи госпитализированы с ботулизмом после употребления домашних солений. Продукты были приготовлены самостоятельно и хранились на балконе квартиры, покупки на рынке не совершались. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.

