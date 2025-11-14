Тяжелую технику передали из Приморья в зону СВО

Экскаватор и фронтальный погрузчик для выполнения инженерных задач передали 155-й бригаде приморские компании.
Доставку техники в зону СВО организовали министерство по делам ГОЧС совместно с министерством транспортного хозяйства Приморского края.
Как отмечает пресс-служба минГОЧС края, технику на безвозмездной основе передают компании «Бухта южная» и «Звезда Востока» 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты.
Министерство по делам ГОЧС совместно с министерством дорожного хозяйства Приморья обеспечили доставку тяжелого груза до места дислокации бойцов.
Как рассказал заместитель министра по делам ГОЧС Приморского края Сергей Коротков, Правительство региона регулярно участвует в сборе и отправке гуманитарного груза, а также помогает во взаимодействии военных и гражданских сил для передачи «гуманитарки».
По словам военных, такая помощь — большой вклад в приближение долгожданной победы.