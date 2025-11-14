Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тяжелую технику передали из Приморья в зону СВО

Экскаватор и фронтальный погрузчик для выполнения инженерных задач передали 155-й бригаде приморские компании.

Источник: НИА Владивосток

Экскаватор и фронтальный погрузчик для выполнения инженерных задач передали 155-й бригаде приморские компании.

Доставку техники в зону СВО организовали министерство по делам ГОЧС совместно с министерством транспортного хозяйства Приморского края.

Как отмечает пресс-служба минГОЧС края, технику на безвозмездной основе передают компании «Бухта южная» и «Звезда Востока» 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты.

Министерство по делам ГОЧС совместно с министерством дорожного хозяйства Приморья обеспечили доставку тяжелого груза до места дислокации бойцов.

Как рассказал заместитель министра по делам ГОЧС Приморского края Сергей Коротков, Правительство региона регулярно участвует в сборе и отправке гуманитарного груза, а также помогает во взаимодействии военных и гражданских сил для передачи «гуманитарки».

По словам военных, такая помощь — большой вклад в приближение долгожданной победы.