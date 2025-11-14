Ричмонд
Эксперт предупредила об опасности азиатской кухни для желудка

Диетолог Мизинова: Азиатская кухня опасна для людей с больным желудком.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала NEWS.ru, что острая азиатская еда может быть опасна для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По ее словам, регулярное употребление таких блюд нарушает пищеварение у тех, кто генетически не привык к этой пище.

— Представьте: человек, который всю жизнь ел щи, каши и овощи, переезжает в Азию. Сможет ли он нормально усваивать местную острую еду? Нет. Пациентам с проблемами ЖКТ она однозначно противопоказана, — пояснила диетолог.

Особый риск связан с обилием специй, быстрых углеводов и сахара в составе лапши и традиционных соусов. При этом эксперт допускает, что люди без заболеваний ЖКТ могут изредка пробовать такие блюда в небольших количествах. Но регулярное употребление, по ее словам, наносит серьезный вред организму.

