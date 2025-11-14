Эксперт предупредила об опасности азиатской кухни для желудка

Особый риск связан с обилием специй, быстрых углеводов и сахара в составе лапши и традиционных соусов. При этом эксперт допускает, что люди без заболеваний ЖКТ могут изредка пробовать такие блюда в небольших количествах. Но регулярное употребление, по ее словам, наносит серьезный вред организму.