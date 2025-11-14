Пенсии и материнский капитал в Новосибирске вырастут в 2026 году

Об этом рассказал доктор юридических наук Вадим Виноградов в интервью RT.
Страховые пенсии повысят на 7,6% с января, их средний размер достигнет 27 100 рублей. Социальные пенсии вырастут на 6,8% с апреля — в среднем до 16 590 рублей.
Материнский капитал также проиндексируют: выплата на первого ребенка составит 737 200 рублей, на второго — 974 100 рублей. Виноградов советует гражданам уточнять актуальные данные о пособиях на портале «Госуслуги» или в отделениях Социального фонда России.
Ранее экономисты прогнозировали, что минимальная страховая пенсия по старости в 2026 году вырастет до 14 200 рублей, что соответствует индексации на 7,6%. Неработающие пенсионеры с доходами ниже прожиточного минимума получат государственную доплату.