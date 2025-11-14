Трамп вновь скрыл синяк на руке тональным кремом на официальном мероприятии

Президент США Дональд Трамп снова появился на публике с замаскированным тональным кремом синяком на правой руке.
Инцидент произошел на церемонии подписания указа в рамках проекта по финансовой помощи детям из приемных семей. Видео с мероприятия, на котором отчетливо виден слой косметики на руке президента, было опубликовано Белым домом.
Издание The Daily Beast отметило, что ранее, при подписании закона о прекращении шатдауна, Трамп не использовал тональный крем, пытаясь скрыть синяк на той же руке другими способами, например, держа ее под столом или под папкой с документами.
Трамп уже не впервые маскирует темное пятно на руке тональным кремом. Впервые публика заметила у него синяк в феврале 2025 года на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем он периодически выходил в свет с затушеванным пятном на руке.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что по итогам обследования Дональда Трампа врачи обнаружили у него хроническую венозную недостаточность. Она добавила, что в последние недели Трамп испытывал «отечность» в нижних частях ног, а на недавних фотографиях у него были заметны «небольшие синяки» на тыльной стороне ладони.