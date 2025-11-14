Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп вновь скрыл синяк на руке тональным кремом на официальном мероприятии

Президент США Дональд Трамп снова появился на публике с замаскированным тональным кремом синяком на правой руке.

Президент США Дональд Трамп снова появился на публике с замаскированным тональным кремом синяком на правой руке.

Инцидент произошел на церемонии подписания указа в рамках проекта по финансовой помощи детям из приемных семей. Видео с мероприятия, на котором отчетливо виден слой косметики на руке президента, было опубликовано Белым домом.

Издание The Daily Beast отметило, что ранее, при подписании закона о прекращении шатдауна, Трамп не использовал тональный крем, пытаясь скрыть синяк на той же руке другими способами, например, держа ее под столом или под папкой с документами.

Трамп уже не впервые маскирует темное пятно на руке тональным кремом. Впервые публика заметила у него синяк в феврале 2025 года на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем он периодически выходил в свет с затушеванным пятном на руке.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что по итогам обследования Дональда Трампа врачи обнаружили у него хроническую венозную недостаточность. Она добавила, что в последние недели Трамп испытывал «отечность» в нижних частях ног, а на недавних фотографиях у него были заметны «небольшие синяки» на тыльной стороне ладони.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше