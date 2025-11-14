Опасная дружба: В Госдуме призвали подростков не идеализировать ChatGPT

ИИ выглядит идеальным другом. Всегда готов выслушать, в отличие от живых людей, у которых свои заботы и куча дел. Он будет реагировать бережно и корректно — а друзья или родные могут обидеть критикой или задеть советами. Отчасти востребованность нейросетей, к которым молодёжь идёт за психологической поддержкой, вызвана неразвитостью навыков межличностного общения — это побочный эффект цифрового мира, его теневая сторона.