Спецназ челябинского ГУФСИН показал супергеройские способности и протащил БТР. Видео

«Сотрудники отряда специального назначения “Урал” присоединились к всероссийскому челленджу, посвященному 35-летию спецназа уголовно-исполнительной системы. Бойцы челябинского подразделения протащили на себе бронетранспортер массой свыше 10 тонн. Дистанция в 35 метров была выбрана не случайно — по одному метру за каждый год со дня основания службы», — отмечают в ГУФСИН по региону.