Новый фитнес-центр почти за 127 млн рублей появится во Владивостоке в 2027 году

Инвестиционный проект с созданием 25 рабочих мест реализуют с поддержкой режима СПВ.

Источник: PrimaMedia.ru

Трехэтажный фитнес-центр площадью в тысячу квадратных метров построят во Владивостоке в 2027 году за 126,7 млн рублей. В проекте также предусмотрено благоустройство территории и строительство парковки, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

«Проект предполагает создание современного трехэтажного фитнес-центра. В здании будет предусмотрено все для комфортных и эффективных тренировок: несколько специализированных спортивных залов, зона функционального тренинга, просторные раздевалки, медпункт для обеспечения безопасности посетителей и помещения для хранения инвентаря. Мы также уделим особое внимание благоустройству и озеленению прилегающей территории, сделаем удобную парковку для наших клиентов», — рассказал директор компании «РЕ ФОРМА ДЖИМ» Василий Наумов.

Статус резидента СПВ с налоговыми льготами позволит направить больше средств на современное оборудование и инфраструктуру, создав 25 новых рабочих мест для горожан. Основные инвестиции будут направлены на закупку современных тренажеров. В центре установят около 40 единиц оборудования, включая беговые дорожки, гребные и эллиптические тренажеры для проработки всех групп мышц.

Как отметил директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев, поддержка со стороны КРДВ помогает резидентам сосредоточиться на создании качественного сервиса.

«Административные преференции и налоговые льготы помогают предпринимателям не только запустить предприятие в сжатые сроки и с меньшими затратами, но и реинвестировать сэкономленные средства в дальнейшее развитие», — уточнил он.

Проект реализуется при содействии Инвестиционного агентства Приморья, администрации Владивостока и Министерства спорта. По данным КРДВ, в Приморье уже работает более 1800 резидентов СПВ, которые создали более 53 тысяч рабочих мест и инвестировали в экономику региона свыше 570 млрд рублей.

Напомним, что компания «РСТ-Девелопмент», зарегистрированная в селе Андреевка в марте 2024 года, построит круглогодичный курортный комплекс «Море парк» в бухте Баклан Хасанского района Приморского края. Инвестор готов вложить в проект 2 млрд рублей. Проект будет реализован в рамках преференциального режима Свободный порт Владивосток (СПВ), резидентом которого стала компания.

