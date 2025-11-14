Новый фитнес-центр почти за 127 млн рублей появится во Владивостоке в 2027 году

«Проект предполагает создание современного трехэтажного фитнес-центра. В здании будет предусмотрено все для комфортных и эффективных тренировок: несколько специализированных спортивных залов, зона функционального тренинга, просторные раздевалки, медпункт для обеспечения безопасности посетителей и помещения для хранения инвентаря. Мы также уделим особое внимание благоустройству и озеленению прилегающей территории, сделаем удобную парковку для наших клиентов», — рассказал директор компании «РЕ ФОРМА ДЖИМ» Василий Наумов.