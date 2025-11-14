Новый фитнес-центр почти за 127 млн рублей появится во Владивостоке в 2027 году

Трехэтажный фитнес-центр площадью в тысячу квадратных метров построят во Владивостоке в 2027 году за 126,7 млн рублей. В проекте также предусмотрено благоустройство территории и строительство парковки, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
«Проект предполагает создание современного трехэтажного фитнес-центра. В здании будет предусмотрено все для комфортных и эффективных тренировок: несколько специализированных спортивных залов, зона функционального тренинга, просторные раздевалки, медпункт для обеспечения безопасности посетителей и помещения для хранения инвентаря. Мы также уделим особое внимание благоустройству и озеленению прилегающей территории, сделаем удобную парковку для наших клиентов», — рассказал директор компании «РЕ ФОРМА ДЖИМ» Василий Наумов.
Статус резидента СПВ с налоговыми льготами позволит направить больше средств на современное оборудование и инфраструктуру, создав 25 новых рабочих мест для горожан. Основные инвестиции будут направлены на закупку современных тренажеров. В центре установят около 40 единиц оборудования, включая беговые дорожки, гребные и эллиптические тренажеры для проработки всех групп мышц.
Как отметил директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев, поддержка со стороны КРДВ помогает резидентам сосредоточиться на создании качественного сервиса.
«Административные преференции и налоговые льготы помогают предпринимателям не только запустить предприятие в сжатые сроки и с меньшими затратами, но и реинвестировать сэкономленные средства в дальнейшее развитие», — уточнил он.
Проект реализуется при содействии Инвестиционного агентства Приморья, администрации Владивостока и Министерства спорта. По данным КРДВ, в Приморье уже работает более 1800 резидентов СПВ, которые создали более 53 тысяч рабочих мест и инвестировали в экономику региона свыше 570 млрд рублей.
