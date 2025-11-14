Форум молодых семей во Владивостоке пройдет в новые даты

Форум молодых семей «Любимые рядом» пройдет в новые даты — с 5 по 7 декабря.
Участниками могут стать семьи, где возраст родителей не превышает 35 лет. Зарегистрироваться на участие можно до 25 ноября.
Участников события будут ждать лекции от психологов и экспертов в области семейных отношений, где родители узнают, как сохранить здоровые отношения внутри семьи, смогут обсудить вопросы развития эмоционального интеллекта детей, разных подходов к воспитанию. Кроме того, на площадке мероприятия будут организованы творческие мастер-классы, встречи с представителями органов власти и общественных объединений, а также развлекательные мероприятия для детей.
«Это событие станет площадкой для поиска новых идей по созданию и развитию крепкого семейного сообщества. Участники будут разрабатывать проекты, направленные на улучшение жизни семей в своих муниципалитетах», — рассказали в агентстве по делам молодежи Приморья.
Форум пройдет в комплексе «Седанка Парк» во Владивостоке, уточняет пресс-служба агентства по делам молодежи Приморского края.