Форум молодых семей во Владивостоке пройдет в новые даты

Участников события будут ждать лекции от психологов и экспертов в области семейных отношений, где родители узнают, как сохранить здоровые отношения внутри семьи, смогут обсудить вопросы развития эмоционального интеллекта детей, разных подходов к воспитанию. Кроме того, на площадке мероприятия будут организованы творческие мастер-классы, встречи с представителями органов власти и общественных объединений, а также развлекательные мероприятия для детей.