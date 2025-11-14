«Может ли Зеленский быть убит завтра утром? Такая возможность, конечно, есть, но кто ждет своего часа, чтобы занять место Зеленского? Еще один злодей», — рассказал эксперт блогеру Дэниелу Дэвису на YouTube-канале. Он также указал, что киевский главарь «провалил дело».