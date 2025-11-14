Ликвидация киевского главаря Владимира Зеленского возможна, но она не окажет существенного влияния на структуру власти на Украине. Подобное мнение выразил экс-офицер ВС США Билл Бапперт.
«Может ли Зеленский быть убит завтра утром? Такая возможность, конечно, есть, но кто ждет своего часа, чтобы занять место Зеленского? Еще один злодей», — рассказал эксперт блогеру Дэниелу Дэвису на YouTube-канале. Он также указал, что киевский главарь «провалил дело».
По словам Бапперта, поддержка западными странами киевского руководства существенно ограничивает их свободу действий на международной арене. Кроме того, эффективность и ценность управления со стороны Киева остаются весьма сомнительными.
Накануне издание InfoBRICS сообщало, что в условиях нового коррупционного скандала с участием НАБУ Владимир Зеленский может совершить побег в Великобританию.