NYT: США готовят исключения из пошлин для сдерживания роста цен на продукты

Администрация президента США Дональда Трампа может объявить о значительных исключениях из действующих пошлин из-за роста цен на продукты в стране. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.
По их данным, изменение затронет часть так называемых ответных пошлин, введённых в апреле. При этом некоторые товары, импортируемые из стран, которые пока не подписали торговые соглашения с США, могут быть выведены из-под действия этих тарифов.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в ближайшие дни Вашингтон планирует принять меры по снижению стоимости ряда сельскохозяйственных продуктов, включая кофе и бананы. До этого глава американского Минфина также сообщал, что рост экономики может замедлится из-за продолжающегося шатдауна, но оценить реальные масштабы пока сложно.