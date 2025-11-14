Ричмонд
«Утро началось не с кофе…»: 8-балльные пробки парализовали улицы Иркутска 14 ноября

8-балльные пробки образовались в Иркутске утром 14 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода нынче не радует сибиряков! В городе идет снег, дует холодный ветер, так еще и пробки в Иркутске 14 ноября 2025 достигли восьми баллов. Судя по картам, в ожидании замерли водители на улицах Байкальской, Партизанской, Советской, Рабочего Штаба, Маяковского и других.

Пробки в Иркутске 14 ноября 2025.

— Утро началось не с кофе…

— Займите мне тут место! К вечеру подъеду, — негодуют сибиряки.

Помимо этого многокилометровый затор образовался на Качугском тракте. Остается только ждать, когда пробки в Иркутске 14 ноября 2025 рассосутся и движение восстановится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что поздним вечером 13 ноября в Иркутске, на пересечении улиц Декабрьских Событий и Дзержинского, из-за аварии была подтоплена проезжая часть.