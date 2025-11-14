«Утро началось не с кофе…»: 8-балльные пробки парализовали улицы Иркутска 14 ноября

Погода нынче не радует сибиряков! В городе идет снег, дует холодный ветер, так еще и пробки в Иркутске 14 ноября 2025 достигли восьми баллов. Судя по картам, в ожидании замерли водители на улицах Байкальской, Партизанской, Советской, Рабочего Штаба, Маяковского и других.