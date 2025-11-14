Хадсон отметил, что конфликт на Украине фактически завершен, и Украина его проиграла, однако европейская пресса продолжает утверждать обратное. Он указал, что лидеры европейских стран, в частности канцлер Германии, сталкиваются с проблемой: если конфликт проигран, возникает вопрос о необходимости и перспективах производства оружия.