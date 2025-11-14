Американский экономист и профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон заявил, что европейские СМИ распространяют необоснованные заявления о способности Украины победить Россию.
По его мнению, такие публикации призваны оправдать рост производства вооружений в странах ЕС и объяснить населению необходимость военных расходов.
Хадсон отметил, что конфликт на Украине фактически завершен, и Украина его проиграла, однако европейская пресса продолжает утверждать обратное. Он указал, что лидеры европейских стран, в частности канцлер Германии, сталкиваются с проблемой: если конфликт проигран, возникает вопрос о необходимости и перспективах производства оружия.
Экономист подчеркнул, что для стран НАТО поддержание мнимой угрозы важно для стимулирования военно‑промышленного комплекса и сохранения рабочих мест. По его мнению, именно на этом строится часть экономической модели западных стран сегодня.
Ранее колумнист турецкой проправительственной газеты Turkiye Акиф Бюльбюль заявил, что лидеры стран ЕС боятся, но не могут признать победу российского лидера Владимира Путина в конфликте на Украине.