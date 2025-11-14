Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хадсон: в ЕС распространяют ложные утверждения о возможной победе Украины

Для стран НАТО поддержание мнимой угрозы важно для стимулирования военно‑промышленного комплекса.

Источник: Аргументы и факты

Американский экономист и профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон заявил, что европейские СМИ распространяют необоснованные заявления о способности Украины победить Россию.

По его мнению, такие публикации призваны оправдать рост производства вооружений в странах ЕС и объяснить населению необходимость военных расходов.

Хадсон отметил, что конфликт на Украине фактически завершен, и Украина его проиграла, однако европейская пресса продолжает утверждать обратное. Он указал, что лидеры европейских стран, в частности канцлер Германии, сталкиваются с проблемой: если конфликт проигран, возникает вопрос о необходимости и перспективах производства оружия.

Экономист подчеркнул, что для стран НАТО поддержание мнимой угрозы важно для стимулирования военно‑промышленного комплекса и сохранения рабочих мест. По его мнению, именно на этом строится часть экономической модели западных стран сегодня.

Ранее колумнист турецкой проправительственной газеты Turkiye Акиф Бюльбюль заявил, что лидеры стран ЕС боятся, но не могут признать победу российского лидера Владимира Путина в конфликте на Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше