Арина Соболенко раскрыла подробности отношений со своим бойфрендом

«Повезло, что у него бизнес по всему миру и всегда находятся моменты, которые ему нужно делать. Грубо говоря, сейчас он, скорее, подстроил свой график под мой. Он говорит своей команде, где он будет, и занимается вещами, которые можно решить в каждой стране. Плюс он постоянно на телефоне, на созвонах. Мне повезло, потому что я уже не смогу строить отношения на расстоянии. У меня уже нет в них веры. Дома я вообще превращаюсь в котенка. Только не обижайте меня. И спокойно ухожу на второй план. Хотя, конечно, есть моменты, когда нужно отстаивать свои интересы, свое видение, что-то ты не готова менять», — поделилась Соболенко.