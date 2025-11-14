Ричмонд
Депутата ЗСПК от КПРФ взяли под стражу за сбыт 50 кг ртути

Преступная деятельность пресечена УФСБ России по Приморскому краю.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье заключен под стражу обвиняемый в незаконном сбыте ядовитых веществ. Как отметили в пресс-службе прокуратуры Приморья, он пытался продать 50 кг ртути металлической. Источники рассказали, что задержанным стал депутат Законодательного собрания от КПРФ Артавазд Оганесян.

«С учетом позиции прокуратуры края обвиняемый в незаконном сбыте ядовитых веществ на 28 млн рублей заключен под стражу», — сообщили в прокуратуре.

Следствием установлено, что в период с 25 октября по 13 ноября 2025 года фигурант совместно с двумя сообщниками, организованной группой, незаконно приобрели с целью сбыта 50 кг ядовитого вещества — ртути металлической, которую продали за 350 тыс. долларов США (более 28 млн рублей) лицу, действовавшему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия.

С учетом позиции прокурора фигурант заключен под стражу сроком на 2 месяца.

Преступная деятельность пресечена УФСБ России по Приморскому краю.

Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт ядовитых веществ, организованной группой) поставлены в прокуратуре на контроль.

В ближайшее время будет избрана мера пресечения в отношении еще двух фигурантов уголовного дела.

Добавим, что Артавазд Оганесян занимает в ЗСПК должность заместителя председателя бюджетного комитета.

