Депутата ЗСПК от КПРФ взяли под стражу за сбыт 50 кг ртути

Следствием установлено, что в период с 25 октября по 13 ноября 2025 года фигурант совместно с двумя сообщниками, организованной группой, незаконно приобрели с целью сбыта 50 кг ядовитого вещества — ртути металлической, которую продали за 350 тыс. долларов США (более 28 млн рублей) лицу, действовавшему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия.