Мощные взрывы на Украине вызвали пожары у ТЭЦ и на объектах ж/д транспорта

В местах прилетов наблюдаются сильные пожары, жители сообщили о перепадах напряжения и перебоях с электроэнергией. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Взрывы также слышны в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях. Российская сторона заявила об использовании ракет «Кинжал» и беспилотников «Герань» для ударов по военным целям и объектам критической инфраструктуры, передает Telegram-канал Shot.