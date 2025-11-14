Мощные взрывы на Украине вызвали пожары у ТЭЦ и на объектах ж/д транспорта

Украинская столица и область подверглись серии мощных взрывов в результате ударов российских военных.
Были зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры, в частности, в районах крупнейших киевских ТЭЦ (ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, Дарницкой ТЭЦ) и Белоцерковской ТЭС. Также сообщается об ударах по железнодорожной инфраструктуре.
В местах прилетов наблюдаются сильные пожары, жители сообщили о перепадах напряжения и перебоях с электроэнергией. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Взрывы также слышны в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях. Российская сторона заявила об использовании ракет «Кинжал» и беспилотников «Герань» для ударов по военным целям и объектам критической инфраструктуры, передает Telegram-канал Shot.
9 ноября в СМИ появилась информация о том, что жители нескольких украинских регионов, в том числе Киева и Харькова, столкнулись с масштабными отключениями электроэнергии после серии ночных ударов по энергетической инфраструктуре. Министерство энергетики страны сообщило о повреждениях, вызвавших блэкаут. Сообщения о серии взрывов приходили из Кременчуга, Чернигова, Киева и Днепропетровской области.