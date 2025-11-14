«Авангард» прервал серию поражений победой над «Трактором»

Главный тренер Ги Буше отметил психологическую стойкость команды: «Важно психологически настроиться и проявить стойкость. В этом плане команда становится лучше. Доволен тем, как ребята справлялись, они показывали себя стойко и сдержанно. Первый период мы хорошо провели, затем соперник перехватил инициативу, но мы вновь вернулись в игру. Третий отрезок был лучшим в нашем исполнении».
Эта победа стала особенно важной после череды неудач, когда команда испытывала серьёзное давление из-за негативных результатов. Буше подчеркнул, что коллектив продолжает формироваться и находится в процессе становления.
В ближайших планах «Авангарда» — возвращение в состав четырёх ключевых игроков: Пономарёва, Волкова, Прохоркина и Якупова, что должно усилить команду перед следующими матчами.
Напомним, этот матч стал юбилейной встречей омского клуба с челябинским.