«Авангард» прервал серию поражений победой над «Трактором»

Главный тренер Ги Буше отметил психологическую стойкость команды: «Важно психологически настроиться и проявить стойкость. В этом плане команда становится лучше. Доволен тем, как ребята справлялись, они показывали себя стойко и сдержанно. Первый период мы хорошо провели, затем соперник перехватил инициативу, но мы вновь вернулись в игру. Третий отрезок был лучшим в нашем исполнении».