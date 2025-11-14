В 2025 году могут зафиксировать рекордное за 10 лет число сильных магнитных бурь

Ныне действующий рекорд в разрезе десятилетия принадлежит пока 2024 году. Тогда, несмотря на относительно небольшое общее количество магнитных бурь — всего 43, почти каждая четвертая — была сильного уровня и выше. В частности, шесть раз возмущение достигало уровня G3, еще четыре — уровня G4 и один раз — G5.