Пентагон начинает масштабную операцию в Западном полушарии: миссия Southern Spear направлена против наркотеррористов

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о начале военной операции против наркотеррористических группировок в Западном полушарии. Миссия получила название Southern Spear, что переводится как «Южное Копье». Соответствующее заявление глава Пентагона разместил в социальной сети X.
Он подчеркнул, что операция будет проводиться под руководством специально созданной объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования Вооруженных сил США.
Хегсет четко обозначил цели предстоящей миссии. По его словам, она призвана защитить Соединенные Штаты от наркотической угрозы, ликвидировать наркотеррористов в регионе и обезопасить американских граждан от наркотиков, которые убивают народ.
«Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать», — заключил он.
Накануне телеканал CBS сообщил, что Пентагон представил президенту США Дональду Трампу новые планы возможных операций американской армии против Венесуэлы. Они включают в себя удары по наземным целям.