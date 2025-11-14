Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон начинает масштабную операцию в Западном полушарии: миссия Southern Spear направлена против наркотеррористов

Глава Пентагона заявил об операции против наркокартелей «Южное Копье».

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о начале военной операции против наркотеррористических группировок в Западном полушарии. Миссия получила название Southern Spear, что переводится как «Южное Копье». Соответствующее заявление глава Пентагона разместил в социальной сети X.

Он подчеркнул, что операция будет проводиться под руководством специально созданной объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования Вооруженных сил США.

Хегсет четко обозначил цели предстоящей миссии. По его словам, она призвана защитить Соединенные Штаты от наркотической угрозы, ликвидировать наркотеррористов в регионе и обезопасить американских граждан от наркотиков, которые убивают народ.

«Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать», — заключил он.

Накануне телеканал CBS сообщил, что Пентагон представил президенту США Дональду Трампу новые планы возможных операций американской армии против Венесуэлы. Они включают в себя удары по наземным целям.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше