В ночь на 14 ноября в Киеве, где была объявлена воздушная тревога, прогремела серия мощных взрывов. Они звучат в пятый раз за ночь. Информацию передает издание «Общественное».
По данным издания «Украина.ру», происшествие было снято на видео. На видеозаписи, сделанной очевидцами, отчетливо слышны продолжительные громовые звуки.
«Город и его окрестности под комплексной атакой ракет и БПЛА», — следует из Telegram-канала издания.
Как уточняет «Общественное», первые взрывы были отмечены после полуночи. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.
В ночь на 14 ноября, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на многоквартирный дом в Новороссийске, пострадал один человек. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему будет оказана необходимая помощь.
Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ на Белгородскую область было затронуто 12 муниципалитетов, где под обстрелом оказались 33 населенных пункта. Всего было зафиксировано применение 123 единиц вооружения (101 БПЛА и 22 боеприпаса), в результате чего один человек пострадал.
До этого в селе Белянка Белгородской области беспилотник атаковал гражданский автомобиль КамАЗ, он работал в поле. В результате взрыва водитель получил тяжелые травмы, включая минно-взрывную, и множественные осколочные ранения конечностей. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.
Кроме этого, в результате инцидента боец «Орлана» получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги.
Напомним, что пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что Вооруженные Силы РФ не осуществляют удары по объектам жилищного фонда и социальной сферы на территории Украины. Российские подразделения наносят удары исключительно по объектам ВПК Украины.
Кроме этого, Кремль также акцентировал стремление РФ как можно скорее завершить конфликт на Украине.
Как заявил президент Владимир Путин, цель спецоперации на Украине — создание условий для безопасного и мирного будущего РФ.