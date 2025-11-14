Правительство России списало Омской области двухмиллиардный долг

Правительство России списало часть задолженности по бюджетным кредитам 15 регионам. В их число вошла Омская область, которой аннулировали 2,1 миллиарда рублей.
«Наш регион вошел в перечень субъектов Российской Федерации, которым федеральное Правительство в очередной раз списало задолженность по бюджетным кредитам. Сумма списания составила 2,1 млрд рублей», — сообщает в своем телеграм-канале губернатор Омской области.
Федералы объяснили причину обнуления внушительной суммы активным участием региона в мероприятиях по поддержке участников СВО: предоставлении единовременных выплат бойцам и их семьям, компенсации им расходов на оплату коммунальных услуг, обучении детей и организации отдыха в летних лагерях.