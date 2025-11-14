Врач назвала скрытые симптомы диабета у детей

У детей сахарный диабет может проявляться постепенно. Первые признаки бывают столь незаметными, что родители не сразу замечают проблему. Доктор медицинских наук, главный внештатный детский специалист эндокринолог Минздрава России, заведующая кафедрой детской эндокринологии-диабетологии Института детской эндокринологии Валентина Петеркова рассказала KP.RU, какие скрытые симптомы могут указать на болезнь.
— Бывает, думают про кишечную инфекцию, потому что болит живот, рвота у больного и его везут в инфекционную больницу, но не измеряют уровень сахара в крови, — пояснила Петеркова.
Врач посоветовала обращать внимание на тревожные признаки — частое мочеиспускание, постоянную жажду и ночные пробуждения. Проверить уровень сахара можно дома, и это простое действие способно спасти жизнь ребенку.
В России с диабетом живут свыше 5 миллионов человек, и примерно столько же даже не подозревают о болезни. При этом ежегодно от несвоевременно выявленного диабета погибают около десяти детей.