Глава Пентагона переименовал табличку на здании: расходы могут достичь $2 млрд

Глава Пентагона Пит Хегсет заменил таблички на здании ведомства, которое по указу президента США Дональда Трампа теперь называется «министерством войны». Об этом сообщили в самом Пентагоне.
«Сотрудники сняли старые бронзовые таблички на двух входах и установили новые, где федеральная структура, отвечающая за боевые силы Америки, именуется “министерством войны”», — говорится в официальном сообщении.
Пентагон опубликовал фото, на котором Хегсет с отверткой крепит одну из новых табличек к стене.
При этом демократическая оппозиция в Конгрессе утверждает, что смена табличек и других элементов потребует до 2 миллиардов долларов из бюджета. При этом половина этих затрат, по их данным, пойдёт именно на изготовление и установку новых табличек и надписей.
