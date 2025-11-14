Ричмонд
Глава Пентагона переименовал табличку на здании: расходы могут достичь $2 млрд

Глава Пентагона Хегсет поменял табличку на здании министерства войны.

Источник: Комсомольская правда

Глава Пентагона Пит Хегсет заменил таблички на здании ведомства, которое по указу президента США Дональда Трампа теперь называется «министерством войны». Об этом сообщили в самом Пентагоне.

«Сотрудники сняли старые бронзовые таблички на двух входах и установили новые, где федеральная структура, отвечающая за боевые силы Америки, именуется “министерством войны”», — говорится в официальном сообщении.

Пентагон опубликовал фото, на котором Хегсет с отверткой крепит одну из новых табличек к стене.

При этом демократическая оппозиция в Конгрессе утверждает, что смена табличек и других элементов потребует до 2 миллиардов долларов из бюджета. При этом половина этих затрат, по их данным, пойдёт именно на изготовление и установку новых табличек и надписей.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп запугивает европейцев, переименовывая Пентагон в Министерство войны.

