США начали операцию «Южное копье» против наркокартелей

Глава Пентагона Пит Хегсет в пятницу, 14 ноября, объявил о начале масштабной операции под названием «Южное копье» (Southern Spear), направленной против наркокартелей в Западном полушарии.
По его словам, миссия, одобренная президентом США Дональдом Трампом, призвана защитить территорию США, обезопасить страну от наркотиков и «изгнать наркотеррористов» из региона.
Операция будет проводиться под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования вооруженных сил США.
— Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать, — написал Хегсет в соцсети X.
24 октября президент США Дональд Трамп пригрозил «убить» лиц, которые занимаются ввозом наркотиков в страну. Он добавил, что для борьбы с наркотиками американское правительство не будет запрашивать у Конгресса страны утверждение «объявления войны» с наркокартелями.
До этого американский лидер заявлял, что Вооруженные силы США в скором времени могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке, в частности в Венесуэле.