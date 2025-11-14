Подоляка: ВС РФ увеличивает темпы наступления в Днепропетровской области

Темпы продвижения российских войск на днепропетровском направлении в последнее время значительно увеличились, сказал aif.ru военный блогер Юрий Подоляка, комментируя освобождение села Даниловка.
«Да, темпы продвижения российских в Днепропетровской области стали выше», — отметил Подоляка.
Что касается села Даниловка, то ВС РФ, заняв его, по сути, физически перерезали важную для противника трассу Покровское — Гуляйполе, акцентировал военный блогер.
Ранее Подоляка сообщил, что освобождение Даниловки серьезно приближает российские войска к запорожскому поселку Терноватое — важному логистическому центру ВСУ и его опорному укрепрайону. Кроме того, взятие под контроль Даниловки является подготовкой к заходу ВС РФ в Покровское в Днепропетровской области и обеспечивает фланг наступления на запорожской населенный пункт Гуляйполе.
Напомним, Подоляка отметил, что самый большой прорыв на СВО сейчас происходит у Гуляйполя.