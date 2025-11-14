Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подоляка: ВС РФ увеличивает темпы наступления в Днепропетровской области

Военный блогер Подоляка прокомментировал освобождение населенного пункта Даниловка, отметив увеличение темпов продвижения ВС РФ в Днепропетровской области.

Источник: Аргументы и факты

Темпы продвижения российских войск на днепропетровском направлении в последнее время значительно увеличились, сказал aif.ru военный блогер Юрий Подоляка, комментируя освобождение села Даниловка.

«Да, темпы продвижения российских в Днепропетровской области стали выше», — отметил Подоляка.

Что касается села Даниловка, то ВС РФ, заняв его, по сути, физически перерезали важную для противника трассу Покровское — Гуляйполе, акцентировал военный блогер.

Ранее Подоляка сообщил, что освобождение Даниловки серьезно приближает российские войска к запорожскому поселку Терноватое — важному логистическому центру ВСУ и его опорному укрепрайону. Кроме того, взятие под контроль Даниловки является подготовкой к заходу ВС РФ в Покровское в Днепропетровской области и обеспечивает фланг наступления на запорожской населенный пункт Гуляйполе.

Напомним, Подоляка отметил, что самый большой прорыв на СВО сейчас происходит у Гуляйполя.