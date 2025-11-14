Подоляка: ВС РФ увеличивает темпы наступления в Днепропетровской области

Ранее Подоляка сообщил, что освобождение Даниловки серьезно приближает российские войска к запорожскому поселку Терноватое — важному логистическому центру ВСУ и его опорному укрепрайону. Кроме того, взятие под контроль Даниловки является подготовкой к заходу ВС РФ в Покровское в Днепропетровской области и обеспечивает фланг наступления на запорожской населенный пункт Гуляйполе.