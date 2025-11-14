Космонавты подняли флаги на Байконуре

АСТАНА, 14 ноя — Sputnik. На Байконуре состоялась торжественная церемония поднятия флагов, сообщили в администрации города.
«Эта многолетняя традиция существует с середины 1980-х годов и символизирует официальный старт заключительного этапа подготовки космонавтов к старту», — говорится в сообщении.
Участники 74-й длительной экспедиции на МКС — основной и резервный — приняли участие в церемонии.
Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев подняли флаг Российской Федерации, астронавты NASA Кристофер Уилльямс и Анил Менон — флаг США, космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина — флаг Казахстана.
Глава администрации города Константин Бусыгин поздравил космонавтов с началом подготовки на Байконуре, пожелал им успешного старта, продуктивной работы на борту станции и мягкой посадки.
«Наш город, особый, космический. И независимо от возраста и профессии нет ни одного человека, который бы не следил за вашей подготовкой. А в день пуска все взоры жителей Байконура будут прикованы к вашему экипажу», — подчеркнул глава города.
Он добавил, что центр «Будущее Байконура» организует выезд на наблюдательный пункт нескольких сотен байконурцев, чтобы они смогли наблюдать за запуском ракеты.
Члены дублирующего экипажа Пётр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон, а также член основного экипажа Кристофер Уилльямс совершили экскурсию по городу Байконуру.
Космонавты возложили цветы к памятникам космонавту Ю. А. Гагарину и конструктору С. П. Королёву, посетили городской музей, где оставили автографы, а также Музей под открытым небом и «Гагаринскую беседку».