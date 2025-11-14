В Приморье впервые в ДФО оперировали щитовидку через подмышечную впадину

В минздраве добавили, что еще один плюс такого вида операции — короткий восстановительный период. Вмешательство произошло 11 ноября, а сейчас пациентка уже готовится к выписке. Через 7−10 дней женщина сможет полностью вернуться к обычной жизни, минуя период перевязок, который был бы необходим при обычной операции. Также она не будет нуждаться в заместительной гормональной терапии, так как функцию удаленной доли щитовидной железы возьмет на себя ее оставшаяся часть. При традиционной операции нередко удаляется вся железа.